‘Hij kan daar een veelvoud verdienen van wat hij bij Ajax krijgt’

André Onana gaat zijn tot medio 2018 doorlopende contract bij Ajax waarschijnlijk verlengen. Directeur spelersbeleid Marc Overmars en financieel directeur Jeroen Slop hebben ‘op hoofdlijnen’ overeenstemming bereikt over het salaris van de doelman.

Zaakwaarnemer Albert Botines bevestigt in De Telegraaf dat de onderhandelingen ‘de goede kant op’ gaan. Hij komt binnen twee weken naar Nederland en dan worden de handtekeningen naar alle waarschijnlijkheid gezet. Onana komt tot medio 2020 of 2021 vast te liggen in de Amsterdam ArenA en gaat mogelijk tot de grootverdieners van de club behoren.

Botonis vindt immers dat Onana het verdient om financieel te worden ‘gewaardeerd’: “Het gaat niet alleen om het geld, want in het buitenland kan André een veelvoud verdienen van wat hij bij Ajax krijgt.” Onana, enkelvoudig international van Kameroen, keepte tot op heden 42 officiële wedstrijden voor Ajax en daarin kreeg hij dertig doelpunten om de oren.