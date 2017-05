Bosz: ‘Ik denk dat hij in de zomer of een jaar later bij Ajax vertrekt’

Peter Bosz voelt zich op De Toekomst en in de ArenA als een vis in het water. Bij alle clubs waar de oefenmeester werkzaam was, kwam hij spelers tegen die niet in zijn werkwijze geloofden. Bij Ajax is dat echter niet het geval, zo verzekert Bosz vrijdag in gesprek met De Telegraaf. "De ideeën die ik over voetbal heb, kan ik heel goed kwijt. Dat is heerlijk en eigenlijk wel wat ik ervan had verwacht."

Ajax heeft het winnen van de landstitel niet meer in eigen hand, maar deed afgelopen week uitstekende zaken om de finale van de Europa League te bereiken. Komend seizoen moet het echte oogsten beginnen. "Het grootste gedeelte van de spelers zal blijven. Daar ga ik van uit", zo geeft de trainer van Ajax aan. "Wat volgend seizoen dan scheelt, is dat ze de filosofie achter de manier van spelen kennen, waardoor we meteen op de details kunnen gaan zitten."

Hoog op het lijstje van mogelijke vertrekkers prijkt de naam van Davy Klaassen. "Ik denk dat hij in de zomer of een jaar later vertrekt'', zegt Bosz in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Maar hij is daar zelf nu helemaal niet mee bezig. Het enige wat voor hem telt is een Europese prestatie met Ajax neerzetten.'' Van Bertrand Traoré staat nagenoeg vast dat hij vertrekt. "De afspraak was dat we hem een jaar zouden huren van Chelsea."

In de zomermaanden zal duidelijk worden waar de toekomst van Jairo Riedewald en Kenny Tete ligt. Het duo is niet verzekerd van een basisplaats en dat leidde eerder dit seizoen al tot de aftocht van Nemanja Gudelj, Riechedly Bazoer, Anwar El Ghazi en Mitchell Dijks.