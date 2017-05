Huisbezoek Wenger deed Mbappé twijfelen: ‘Het scheelde niet veel’

De volledige Europese top jaagt op AS Monaco-revelatie Kylian Mbappé. De Franse aanvaller maakt dit seizoen naam in Frankrijk en het lijkt een kwestie van tijd voordat hij de overstap maakt naar een Europese grootmacht. Arsène Wenger had de achttienjarige spits al langer op het oog. De Franse trainer had hem vorig jaar bijna overtuigd om voor Arsenal te tekenen.

“De speler kan bevestigen dat ik vorig jaar bij hem thuis was om te proberen hem naar hier te krijgen”, zegt Wenger in gesprek met beIN Sport. “Zijn contract liep ten einde, maar Monaco wist hem te behouden. Het scheelde niet veel. Ik kon zijn beslissing om te blijven goed begrijpen, hij was immers opgeleid door die club.”

Wenger beseft dat het aantrekken van Mbappé na dit seizoen moeilijk wordt. Desondanks sluit hij de komst van de Franse tiener niet uit. “Of Arsenal hem kan halen? Geen idee, dat ligt aan hem. Jullie weten net zo goed als ik dat hij bepaalt waar hij heen gaat. Real Madrid? Misschien. Barcelona? Misschien. Arsenal? Manchester? Hij kan overal heen. Misschien is het voor hem het beste om nog een jaar bij Monaco te blijven.”