‘Zijn rol wordt echt onderschat, hij is heel belangrijk voor De Ligt’

Heiko Westermann speelt dit seizoen een rol in de kantlijn bij Ajax en komt maar zelden in actie in de hoofdmacht van de Amsterdammers. De routinier lijkt echter wel een belangrijke rol in de kleedkamer te vervullen en dat wordt ook beaamd door spelersbegeleider Herman Pinkster. Hij roemt de leidende rol van de ervaren Duitser.

“Er wordt in de media wel eens gekscherend over Heiko Westermann gedaan. Maar je moest eens zien hoe belangrijk hij is voor de Matthijs de Ligt, met coaching en op het trainingsveld”, vertelt hij in gesprek met VICE Sports. “Daar heb ik echt respect voor. De rol van Heiko wordt onderschat, maar ook de manier waarop Lasse Schöne dingen op het veld en in de kleedkamer oplost, heel rustig en welbedacht, is voor een jonge groep goud waard.”

Pinkster heeft nog steeds regelmatig contact met oud-spelers als Jan Vertonghen, Christian Eriksen en Daley Blind, die Ajax nog steeds op de voet volgen. Soms komt er echter ook bericht uit onverwachte hoek: “Een paar jaar terug wonnen we van Barcelona in de Champions League, belde Samuel Kuffour opeens op. “You have a great team!”, zei hij. Sammy vertelde dat hij nu in Afrika zit en veel doet met landbouwmachines. Daarna heb ik niet zoveel meer van hem gehoord, hij belde echt op uit het niets.”