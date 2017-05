‘Als Ajax boven zichzelf uitstijgt, moet het kunnen tegen Lyon’

Olympique Lyon wordt door menigeen gezien als de sterkste ploeg die nu nog deelneemt aan de Europa League, maar Bryan Roy geeft Ajax een goede kans om de halve finale te overleven. “Als iedereen zijn beste vorm haalt, moet het kunnen”, laat de oud-linksbuiten optekenen in De Telegraaf.

De 47-jarige Roy stelt vast dat Ajax over ‘best wel heel veel kwaliteit’ beschikt en is met name onder de indruk van de voorwaartsen: “Met Justin Kluivert, Kasper Dolberg en Hakim Ziyech. En de aanvallers zijn enorm gegroeid. Ze zijn dit jaar echt beter geworden. Als de tactiek klopt en de spelers boven zichzelf uitstijgen, moet het kunnen.”

Ajax en Lyon stonden in het verleden vier keer tegenover elkaar en de Fransen wonnen nooit. In het seizoen 2011/12 werd het in de groepsfase van de Champions League twee keer 0-0 en in het seizoen 2002/03 kwamen de ploegen elkaar ook al tegen in de poulefase. Ajax won destijds thuis met 2-1, door doelpunten van Zlatan Ibrahimovic, en uit werd het met dank aan treffers van Steven Pienaar en Rafael van der Vaart, 0-2.