Van Breukelen ‘ontmaskerd’: ‘Een meedogenloze man die over lijken gaat’

Hans van Breukelen is niet langer ‘houdbaar’ als technisch directeur van de KNVB, zo betoogt Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De verslaggever vindt dat niet alleen omdat de bestuurder in zijn ogen ongeschikt is, maar ook omdat hij te werk gaat als een ‘kille opruimer’ die talloze ‘slachtoffers’ heeft gemaakt.

Driessen noemt de namen van Arjan van der Laan, Danny Blind, Jelle Goes, Ruud Gullit, Henk ten Cate, Dick Advocaat, Fred Rutten en Wim Jansen. Hij schrijft dat de publieke opinie mogelijk een verkeerd beeld heeft van de oud-doelman: “Achter Van Breukelen gaat een meedogenloze man schuil die mensen tegen elkaar uitspeelt en een intrigant is (...) De conclusie is gerechtvaardigd dat er sprake is van bewust, structureel gedrag van iemand die over lijken gaat.”

De KNVB leek Henk ten Cate aan te stellen als nieuwe bondscoach, maar de coach van Al-Jazira zag daar later van af omdat hij zich onvoldoende gesteund voelde door de rest van de bond. De bond liet daarop weten Ten Cate helemaal geen toezeggingen te hebben gedaan, maar verslaggever Martijn Krabbendam van Voetbal International luisterde mee met telefoontjes tussen Ten Cate en Van Breukelen, las sms’jes en What’sApp-berichten en kon zo niet anders concluderen dat Ten Cate wel degelijk voor even was benoemd.

Door de aanwezigheid van Krabbendam heeft Ten Cate zichzelf, zo schrijft Driessen, behoed voor ‘een bewuste karaktermoord’. “Om zijn straatje schoon te vegen, liet Van Breukelen tijdens de door de onafhankelijk meeluisterende journalist van VI aan Ten Cate weten dat diverse gesprekken nooit zijn gevoerd en hij toezeggingen altijd zou ontkennen. Waarbij hij gemakshalve vergat dat ook App- en sms-verkeer tegen hem kon worden gebruikt”, vervolgt Driessen. Hij stelt vast dat Van Breukelen nu echt is ‘ontmaskerd’ en vraagt zich hardop af hoe lang de voormalige goalie nog mag aanblijven bij de KNVB.