‘Als er zestig miljoen nodig is voor Van Dijk, dan zou ik dat steunen’

Het management van Virgil van Dijk heeft volgens de tabloids onderhandeld met Arsenal en Liverpool en John Barnes hoopt dat laatstgenoemde club aan het langste eind trekt. De 53-jarige oud-linksbuiten, die van 1987 tot 1997 voor Liverpool speelde, denkt dat de centrale verdediger erg bruikbaar kan zijn voor the Reds.

“Ik heb Van Dijk vaak genoeg in actie gezien bij Celtic om te weten dat hij erg getalenteerd is”, begint Barnes zijn relaas in de Liverpool Echo. “Ik denk dat Jürgen Klopp gecharmeerd van hem is en Van Dijk zou ook een goede aankoop zijn. Het maakt niet uit hoeveel hij kost. Je kunt een goede speler halen voor vijf miljoen pond, maar je kunt ook een goede speler halen voor vijftig miljoen pond (zestig miljoen euro, red.). Als dat de marktwaarde is, dan is dat de marktwaarde.”

“Ik kijk liever naar de kwaliteiten van de speler. Als het niet werkt, dan is er natuurlijk veel geld over de balk gesmeten, maar je loopt altijd een risico wanneer je een speler koopt. Paul Pogba kostte 105 miljoen euro en heeft hij al gespeeld alsof hij de beste van de wereld is? Ik dacht het niet, maar hij is wel een goede speler die Manchester United in de toekomst verder kan helpen. Als er zestig miljoen euro voor nodig is om Van Dijk te halen en Klopp wil hem hebben, dan zou ik de transfer steunen”, besluit Barnes.

De 25-jarige Van Dijk, twaalfvoudig international van het Nederlands elftal, maakte in de zomer van 2010 de overstap van Willem II naar FC Groningen en kwam via Celtic uiteindelijk bij Southampton terecht. De stopper speelde tot dusverre 68 wedstrijden voor the Saints en daarin scoorde hij zeven keer. De Manchester Evening News meldde zaterdag overigens nog dat Van Dijk zijn jawoord heeft gegeven aan Manchester City, maar het is onduidelijk in hoeverre die berichtgeving klopt.