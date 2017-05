‘Ontevreden duo van Ajax krijgt kans in duel met Olympique Lyon’

Ajax neemt het woensdagavond in de halve finale van de Europa League op tegen Olympique Lyon, maar kan niet beschikken over Joël Veltman en Nick Viergever. Het duo is geschorst en Peter Bosz weet al wie hen moet vervangen.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat de trainer naar alle waarschijnlijkheid gaat kiezen voor rechtsachter Kenny Tete en centrale verdediger Jaïro Riedewald. Overigens kan Bosz vrijwel zeker ook nog niet beschikken over Daley Sinkgraven, die in de eerste wedstrijd tegen Schalke 04 een knieblessure opliep.

Door alle absenties krijgen de 21-jarige Tete en twintigjarige Riedewald een nieuwe kans om zich bij Bosz te bewijzen. Eerstgenoemde kwam dit seizoen zestien keer in actie in het eerste elftal en Riedewald staat in het huidige voetbaljaar op 24 optredens. Beiden zijn logischerwijs ontevreden over hun rol en zouden schermen met een transfer.