‘Dat de KNVB weer bij hem is uitgekomen, vind ik een grote blunder’

De KNVB maakt dinsdag waarschijnlijk de terugkeer van Dick Advocaat bekend, maar Willem van Hanegem vindt het onbegrijpelijk dat technisch directeur Hans van Breukelen voor de huidige trainer van Fenerbahçe heeft gekozen. De Kromme vindt dat de KNVB een ‘grote blunder’ begaat.

“Dat de KNVB uiteindelijk weer bij Advocaat terecht is gekomen, en dus niet bij Henk ten Cate, vind ik een grote blunder. Hoe kun je iemand terughalen die Oranje kort geleden nog in de steek heeft gelaten”, steekt Van Hanegem van wal in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De icoon had verwacht dat Ten Cate de nieuwe coach zou worden en voegt eraan toe dat Van Breukelen zichzelf eens kritisch tegen het licht moet houden.

“Misschien is Hans wel te goed van vertrouwen voor deze functie. In de voetballerij barst het van de huichelaars, die hun zin weten te krijgen. Dat zijn dus de mensen die het de vorige bondscoach Danny Blind moeilijk maakten. Dat zijn de mensen die dan weer hun ene vriendje naar voren willen schuiven en even later hun andere maat.”, aldus Van Hanegem. Danny Blind had een sterke staf met Marco van Basten en Advocaat. Voor de laatste had hij zich zelfs heel sterk gemaakt, want de KNVB zag het destijds niet in hem zitten.”

“Maar wat gebeurde er? Van Basten liep weg voor een baantje bij de FIFA en Advocaat liet zich weglokken voor een paar duizendjes van Fenerbahçe. Diezelfde Advocaat wordt nu de nieuwe bondscoach. Waarom eigenlijk? Hij staat nu in de Turkse competitie derde met Fenerbahçe, terwijl dat toch aardige spelers heeft. En alleen zijn ervaring lijkt me ook niet een goede reden om hem te nemen. Wie het als jonge coach niet ziet, zal het als oudere trainer echt niet opeens wel zien, hoor. Al wordt-ie 120”, besluit Van Hanegem.