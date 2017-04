‘Dat is voor Chelsea-spelers misschien een reden om hier te komen’

Vitesse won zondag de KNVB Beker door AZ met 0-2 te verslaan. Daardoor hebben de Arnhemmers zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League en dat is volgens doelman Eloy Room voor de spelers een motivatie om bij Vitesse te blijven. Hij hoopt bovendien dat er met het Europees voetbal wat goede spelers van Chelsea gehuurd kunnen worden.

“Ik denk dat het een goede reden is om te blijven. En voor spelers van Chelsea misschien een extra reden om hier naartoe te komen”, zegt Room in gesprek met het Algemeen Dagblad. “AZ zette ons vroeg vast en we konden daar maar moeilijk onderuit voetballen. We hebben veel steun gehad van de supporters. Het Gelredome mag dan niet elke twee weken vol zitten, hier in de Kuip hebben ze de supporters van AZ echt overstemd.”

“Als je dan in de tweede helft speelt met die supporters in de rug dan geeft dat een geweldig gevoel. Alsof je wordt voortgeduwd”, gaat de sluitpost verder. Bij FOX Sports vult hij dit nog aan. “We waren helemaal klaar voor deze wedstrijd, maar in het begin kwam de spanning er even bij. We wisten dat we ons niet moesten laten verrassen door standaardsituaties en vrije trappen. Uiteindelijk is het goed gekomen. Dit is wat de club nodig had. Onbeschrijfelijk.”

Kelvin Leerdam viel in de slotfase uit met een op het oog zware blessure. Uiteindelijk viel het mee, zo zei hij tegenover FOX Sports. “Ik overstrekte mijn knie volledig. Mijn been werd meteen helemaal stijf. Gelukkig bleek na een eerste diagnose dat er niets kapot was. Daarom hobbel ik er nu een beetje achteraan. Ik ben blij dat ik het allemaal nog kan meemaken”, zegt de verdediger. Leerdam had na afloop niets dan lof voor Ricky van Wolfswinkel. “Hij is mijn vaste kamergenoot, we doen bijna alles samen. Daarom ben ik extra blij voor hem. We hebben geschiedenis met Vitesse geschreven.”