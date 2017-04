Bosz erkent: ‘Hij zal een keer vertrekken bij Ajax’

Davy Klaassen is naar eigen zeggen niet bezig met een transfer, maar Peter Bosz realiseert zich dat de aanvallende middenvelder ‘een keer zal vertrekken’. De international van het Nederlands elftal wordt in verband gebracht met met name Napoli.

Bosz is niet op de hoogte van eventuele onderhandelingen over een vertrek van de aanvoerder, maar als er ontwikkelingen zijn, krijgt hij dat van de directie te horen. “De clubleiding brieft mij daarover”, zo vertelt hij in een interview met Ajax Life.

Naast Napoli zou de naam van Klaassen ook al gevallen zijn bij Schalke 04, Everton, Southampton, Borussia Dortmund en Villarreal. Het contract van Klaassen loopt nog tot de zomer van 2019 door in de Amsterdam ArenA.