Titel kan Promes en Spartak bijna niet meer ontgaan na zege op rivaal

Spartak Moskou heeft zondag een reuzenstap richting de eerste titel sinds 2001 gezet. De ploeg van Quincy Promes was in een rechstreeks duel met rivaal en nummer twee CSKA Moskou met 1-2 te sterk en staat nu tien punten los van de eerste achtervolger.

CSKA kreeg door het in de warming-up afhaken van Alan Dzagoev al snel te maken met een eerste tegenvaller en moest na een halfuur spelen ook de eerste goal slikken. Luiz Adriano was het eindstation van een counter van de bezoekers en prikte de 0-1 binnen. CSKA deed vlak voor rust via Aleksei Berezutski weer wat terug en de twee ploegen gingen met een gelijke stand de kleedkamer in.

Na de pauze was het echter alweer snel raak: Denis Glushakov bracht Spartak weer op voorsprong en daar bleef het ook bij. Promes speelde de hele wedstrijd mee, maar wist het net niet te vinden. Spartak heeft nu met nog vier wedstrijden te gaan een bijna onoverbrugbare voorsprong en kan volgend weekend, bij winst op Tom Tomsk, kampioen worden.