Atlético Madrid haalt uit en is klaar voor titanenstrijd tegen Real Madrid

Atlético Madrid heeft zaterdag een makkelijke overwinning behaald. De ploeg van Diego Simeone stond op bezoek bij Las Palmas binnen een mum van tijd ruim voor en stapte uiteindelijk met een 0-5 zege van het veld. Atlético Madrid heeft nu drie punten meer dan nummer Sevilla, dat zondag de streekderby tegen Málaga afwerkt, en speelt dinsdag het eerste duel met Real Madrid in de halve finale van de Champions League.

De spelers van Las Palmas werden na het rustsignaal getrakteerd op een fiks fluitconcert. Het team van Simeone was in de eerste helft beduidend beter en stond na negentien minuten al met 0-3 voor. In de derde minuut rondde Kevin Gameiro ter hoogte van de strafschopstip een pass van Saúl Ñiguez af. De man van de assist verdubbelde dertien minuten later zelf de voordelige marge. Sául kopte uit een corner de bal in de kruising, waardoor doelman Javi Varas niks kon doen: 0-2.

Gameiro nam de 0-3 voor zijn rekening: de aanvaller was sneller dan Dani Castellano en schoot de bal keurig achter Varas. Na rust kwam Las Palmas beter voor de dag, al kwamen de eilandbewoners goed weg bij een inzet van Gameiro op de paal. Na de tweede gele kaart voor Kevin-Prince Boateng, voor een elleboog op het hoofd van José María Giménez, was het verzet van Las Palmas gebroken. Laatstgenoemde werd vervangen door Thomas Partey, die in de 77e minuut voor de 0-4 zorgde. Het slotakkoord kwam op naam van Fernando Torres, die een uitstekende voorzet simpel afrondde.