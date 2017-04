Bayern München voor vijfde keer op rij kampioen van Duitsland

Bayern München mag zich voor de 27e keer in de geschiedenis de beste van Duitsland noemen. Door de remise van RB Leipzig eerder op de zaterdag had der Rekordmeister aan nog maar één zege voldoende om het kampioenschap in de wacht te slepen en op bezoek bij VfL Wolfsburg voldeed men aan de verwachtingen (0-6). David Alaba, Arjen Robben, Thomas Müller, Joshua Kimmich en Robert Lewandowski (tweemaal) verzorgden de doelpunten.

De koploper uit Beieren stelde zodoende voor de derde keer in de geschiedenis de titel in Wolfsburg veilig, want dat deed men ook al in 2003 en 2008. De formatie van trainer Carlo Ancelotti was al gauw klaar met de tegenstand van Andries Jonker, want binnen 45 minuteen stond het 0-3. Alaba mikte een vrije trap in de hoek, Lewandowski knalde hard raak na een pass van Thomas Müller en de Pool werkte op slag van rust de 0-3 tegen de touwen. Kingsley Coman haalde de achterlijn, gaf voor en zag hoe Lewandowski vervolgens ongehinderd kon binnen schieten. Vijf van de vijftien Bundesliga-doelpunten die Alaba overigens maakte, waren afkomstig uit vrije trappen.

Bayern had nog vaker kunnen scoren, maar een schot van Lewandowski werd na 22 minuten gekeerd door doelman Koen Casteels en in de rebound mikte Müller tegen de paal. Aan de andere kant moest Sven Ulreich een paar keer handelend optreden, maar hij werd nooit serieus op de proef gesteld door die Wölfe. Jonker greep in de rust in en haalde Jakub Blaszczykowski naar de kant ten faveure van Vieirinha. Het eerste wapenfeit van het tweede bedrijf kwam op naam van Riechedly Bazoer, die een voorzet van Daniel Didavi net niet kon binnenwerken. Bayern maakte tegelijkertijd geen haast om er nog een vierde bij te prikken: men domineerde en had weinig te duchten van Wolfsburg.

Desondanks bracht Bayern het scorebord nog twee keer aan het veranderen: Robben kwam halverwege de tweede helft naar binnen, vond de ruimte voor het schot en schoot raak in de korte hoek van Casteels. Het was het elfde competitiedoelpunt van het seizoen voor de international van het Nederlands elftal. In het laatste kwart bepaalden Müller, nadat Lewandowski het aluminium had geraakt, en Kimmich, na een voorzet van Robben, de eindstand op 0-6 in de Volkswagen Arena. Luiz Gustavo werd in de slotfase nog met een tweede gele kaart van het veld gestuurd na een overtreding op Renato Sanches. Na het laatste fluitsignaal barstte het Beierse feest los en werd Ancelotti bedolven onder een bierdouche.