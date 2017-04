Juventus morst in slotminuten punten op bezoek in Bergamo

Op bezoek bij Atalanta is Juventus blijven steken op een 2-2 gelijkspel. De Oude Dame had het met name in de eerste helft lastig in Bergamo, maar leek in het tweede bedrijf toch met de overwinning aan de haal te gaan. In de slotminuut bezorgde Remo Freuler de thuisploeg alsnog een punt.

Voor Juventus wacht komende woensdag een bezoek aan AS Monaco in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League. Desondanks bracht trainer Massimiliano Allegri in Bergamo zijn sterkste opstelling in het veld. De laatste keer dat Atalanta wist te winnen van de Oude Dame was in februari 2001, maar la Dea draait een uitstekend seizoen in de Serie A. Momenteel bevindt Atalanta zich op de vijfde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op Europees voetbal.

In de eerste 45 minuten had Juventus het moeilijk in Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Via Rafael Tolói, Remo Freuler en Alejandro Gómez kreeg Atalanta ook wat kansen. Voor Juventus kreeg Juan Cuadrado na een half uur spelen een mogelijkheid, maar zijn poging miste het doel. Op slag van rust moest Gianluigi Buffon capituleren. Een voorzet van Gómez werd bij de tweede paal binnengewerkt door Andrea Conti.

Al snel na rust kwam Juventus op gelijke hoogte. Een vrije trap van Miralem Pjanic werd door Leonardo Spinazzola, door Juventus verhuurd aan Atalanta, in zijn eigen doel gewerkt. De bezoekers gingen op zoek naar de voorsprong en kregen kansen via Sami Khedira en Gonzalo Higuaín. Pas zeven minuten voor tijd wist het Atalanta-doelman Etrit Berisha voor de tweede keer te passeren. Een prachtige pass van Pjanic bereikte Dani Alves, die de bal bij de tweede paal binnenkopte.

In de slotminuten moest Juventus echter nog de gelijkmaker toestaan. Na geklungel in de verdediging dook Freuler vrij op voor Buffon. De eerste inzet werd nog gered door de sluitpost van Juventus, maar in tweede instantie werd de bal toch binnen gewerkt. Door de remise heeft Juventus nog een voorsprong van negen punten op naaste achtervolger AS Roma, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft en zondag nog in actie komt tegen stadgenoot Lazio.