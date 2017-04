Guardiola: ‘Dat zie ik niet graag, ik had liever dat Fellaini bleef staan’

De Manchester Derby eindigde donderdagavond in 0-0 en daar schoot zowel Manchester City, als Manchester United niet zoveel mee op. The Red Devils moesten het in de slotfase met tien man doen na een rode kaart voor Marouane Fellaini en kwam zo nog goed weg met een punt. Josep Guardiola wilde niet te veel kwijt over de beslissing van de arbiter.