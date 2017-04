‘AS Roma bereikt akkoord over transfersom van dertig miljoen euro’

Franck Kessié lijkt zijn loopbaan te vervolgen bij AS Roma. Sky Italia pakt vrijdag uit met het bericht dat de club uit de hoofdstad met Atalanta een transfersom van dertig miljoen euro is overeengekomen. Kessié hoeft alleen nog zelf tot overeenstemming te komen met i Giallorossi.

De twintigjarige verdedigende middenvelder kan een jaarsalaris van 1,2 miljoen euro exclusief variabelen in het Stadio Olimpico verdienen, maar zet in op een bedrag van twee miljoen. Het is dus nog niet geheel zeker dat de Ivoriaans international aan de slag gaat bij de huidige nummer twee van de Serie A.

Mocht Kessié voor Roma kiezen, dan troeft die club onder meer Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Everton en Barcelona af. Hij werd in februari overigens ook al in verband gebracht met de Romeinen: “Ik heb niets gehoord van de geruchten over AS Roma, omdat ik op de Afrika Cup was”, reageerde hij in de Italiaanse media.

“Ik focuste me alleen op het voetbal. Ik zou graag in de Premier League spelen en in het bijzonder voor Manchester United. Dat is mijn droomclub”, aldus Kessié twee maanden geleden. “Chelsea is ook een grote club en daar zegt niemand 'nee' tegen, maar ik droom van Manchester United.” Kessié’s contact loopt in Bergamo nog door tot de zomer van 2021.