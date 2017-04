Duitse bondsvoorzitter neemt Ajax als voorbeeld: ‘Moeten terug naar de basis’

Voor het eerst in twaalf jaar tijd schitteren de Duitse clubs door afwezigheid in de halve finales van zowel de Champions League als de Europa League en dat baart bondsvoorzitter Christian Seifert zorgen. Volgens de beleidsbepaler doen de sportieve prestaties van de ploegen uit de Bundesliga in Europees verband geen recht aan hun financiële middelen. Seifert adviseert de clubs dan ook een voorbeeld te nemen aan Ajax, dat zich onlangs ten koste van Schalke 04 wist te plaatsen voor de halve finales van het Europa League-toernooi.

"Om maar even wat aan te geven: Ajax krijgt net zoveel tv-geld als bijvoorbeeld Karlsruher SC dit jaar, zo'n acht miljoen euro. En dat was genoeg om door te gaan ten koste van Schalke", geeft hij aan in gesprek met RevierSport. "Onze prestaties staan niet altijd gelijk met de financiële mogelijkheden. De clubs uit de Bundesliga moeten terug naar de basis, naar wat het Duitse voetbal groot heeft gemaakt."

Seifert meent dat het belang van een goede jeugdopleiding onderschat wordt in Duitsland. "Wanneer je veel geld hebt, komt het voor dat je de scouting wat links laat liggen. En: middelmaat wordt overbetaald. Ik bedoel: de omzet op het tweede niveau in Duitsland is 600 miljoen euro, dat is 150 miljoen euro meer dan in de Eredivisie. Wat de conclusie is? Dat dit de reden is dat de basis naar de achtergrond is geduwd. Een goede en sterke opleiding is hier een voorbeeld van."