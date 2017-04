Heerenveen en back verscheuren akkoord: ‘Geen honderd procent wil’

Lucas Bijker is bezig aan zijn laatste weken bij sc Heerenveen. De linksback beschikt over een aflopend contract en was akkoord over een verlenging van twee plus één jaar, maar beide partijen hebben daarvan afgezien. Bijker heeft zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur, liet Heerenveen woensdag al weten.

Technisch manager Gerry Hamstra merkte dat Bijker niet volledig voor Heerenveen ging. "Ik wil alleen wel spelers bij de club die honderd procent voor Heerenveen willen spelen. Als die commitment er niet is, dan moet je daar goed over nadenken. En bij Lucas sluimerde er steeds iets", vertelt Hamstra in de Leeuwarder Courant.

De 24-jarige voormalig SC Cambuur-verdediger noemt het aanbod van Heerenveen 'hartstikke goed'. "Maar ik ging voor mezelf wel nadenken: hoe sta ik er over twee of drie jaar voor? Dan denk je ook aan die kleine. Het is nu nog wel te overzien, als we verhuizen", geeft hij aan. "Ik wil het avontuur aangaan en een andere beleving van voetbal meemaken." Dit seizoen speelde Bijker 31 van de 32 competitieduels bij Heerenveen.