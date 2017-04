‘Vitesse had een vrije middag tegen Feyenoord, ik vond het een schande’

Kees 'Pier' Tol won in 1981 en 1982 de beker met AZ. De voormalig aanvaller durft niet te zeggen of de Alkmaarders ook zondag aan het langste eind trekken in de finale tegen Vitesse. Hij denkt dat de Arnhemmers een licht voordeel hebben, omdat ze minder inspanning hebben verricht in de laatste speelronde voor de finale in De Kuip.

"Bekerfinales zijn altijd onvoorspelbaar", stelt Tol in De Telegraaf. "Dat zag je aan ons in '81 (3-1 zege op Ajax, red.), maar ook aan PEC Zwolle tegen Ajax (5-1) in 2014. Dat had geen mens kunnen voorspellen. Daar komt bij dat zowel AZ als Vitesse dit seizoen heel wisselvallig speelt. Ik durf er geen zinnig woord over te zeggen."

Volgens Tol heeft AZ zaterdag tegen FC Twente (2-1 zege) 'heel wat inspanning' geleverd. Een dag later had Vitesse 'een vrije middag' tegen Feyenoord (0-2 nederlaag). "Ik vond het een schande dat ze geen enkele moeite deden om het Feyenoord lastig te maken. En ik kan me niet voorstellen dat dit een goede voorbereiding is op een bekerfinale."