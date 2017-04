‘Barcelona betaalt 24 miljoen euro en stuurt Jordi Alba naar Madrid’

Barcelona heeft de strijd om de handtekening van Theo Hernández gewonnen, zo schrijven diverse Spaanse media donderdag. Volgens onder meer de radiozender Onda Cero stapt de linkerverdediger, die dit seizoen door Atlético Madrid aan Deportivo Alavés is verhuurd, in de zomer over naar het Camp Nou, ondanks interesse van Bayern München, Liverpool, Real Madrid en Olympique Marseille.

Real Madrid en de negentienjarige Hernández bereikten zelfs een principe-akkoord over een contract voor vijf jaar: zes miljoen euro in de eerste twee seizoenen, zeven miljoen euro in het derde seizoen, acht miljoen euro in de vierde voetbaljaargang en in het laatste contractjaar een vergoeding van negen miljoen euro. De gedeeld lijstaanvoerder van LaLiga was ook bereid om de transferclausule van 24 miljoen euro te betalen.

Barcelona, dat ook de transferclausule wenst te betalen, lijkt Hernández echter het beste project te hebben voorgesteld. Bij Real Madrid zou de Frans jeugdinternational hooguit de opvolger van de vrijwel zeker vertrekkende Fábio Coentrao zijn, en daarmee de stand-in van Marcelo. Dat was voor de linksback een belangrijke reden om meer te neigen naar een contract met Barcelona, ook al kan hij in Catalonië minder verdienen.

Jordi Alba is bovendien bezig aan zijn laatste maanden bij Barcelona, zo klinkt het. Volgens onder meer AS en Onda Cero zal de Spaans international op huurbasis naar Atlético Madrid vertrekken. Het liefst gaat Barcelona tot verkoop over, daar de linksback niet meer aan de verwachtingen kan voldoen en zijn verkoop geld zou vrijmaken voor de contractverlengingen van Lionel Messi, Marc-André ter Stegen, Andrés Iniesta en Gerard Piqué.