‘Dick Advocaat vertelde mij dat hij mij had aanbevolen bij Feyenoord’

Steven Berghuis staat open voor een langer verblijf bij Feyenoord. De vleugelaanvaller kende geen makkelijk eerste seizoen bij Watford en is op huurbasis in Rotterdam helemaal opgebloeid. Berghuis wil in Engeland niet weer terugvallen naar een seizoen waarin hij mogelijk heel weinig zal spelen

Berghuis verkeert de laatste weken in topvorm. "Eigenlijk voel ik me al sinds de periode rond de winterstop erg goed", vertelt de aanvaller aan het Algemeen Dagblad. "Dit is wat Steven Berghuis kan laten zien. Mijn zelfvertrouwen is enorm. Ik heb al eerder gezegd dat ik dagelijks met een brede glimlach naar de Kuip rij, dat wil ik volgend seizoen ook doen."

Berghuis heeft er geen enkele seconde spijt van gehad dat hij een fors deel van zijn salaris heeft ingeleverd om voor Feyenoord uit te kunnen komen. "Feyenoord is een schitterende club en we spelen ook nog eens eenmaal in de twee weken in een écht voetbalstadion. Dat geeft mij een heerlijk gevoel." De waarschijnlijk toekomstige bondscoach van het Nederlands elftal speelde een belangrijke rol in zijn overstap. "Dick Advocaat was assistent-bondscoach en hij vertelde dat hij mij had aanbevolen bij Feyenoord en dat bleek dat ik daar al lang op een lijst stond."