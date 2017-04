Arsenal houdt sprankje hoop op Champions League door late eigen goal

Arsenal mag blijven hopen op een plek bij de bovenste vier in de Premier League. Het team van Arsène Wenger leek woensdag puntverlies te lijden tegen Leicester City, want vijf minuten voor tijd stond het nog 0-0. Een laat eigen doelpunt van Robert Huth bood echter uitkomst. Arsenal staat zesde en heeft vier punten minder dan de nummer vier Manchester City. Die plek geeft recht op de laatste voorronde van de Champions League.

Een spektakelstuk was het treffen niet niet. Het tempo lag laag en uitgespeelde kansen waren schaars; Arsenal moest het in de eerste helft voornamelijk hebben van afstandsschoten. Beide ploegen ontbeerden de kwaliteit op het veld om de ban te breken. Leicester verdedigde naar behoren en kreeg één goede kans via Riyad Mahrez, die Petr Cech op zijn pad vond. Halverwege de eerste helft kreeg de Algerijn de bal voor de voeten na een verre ingooi van Christian Fuchs. Met een halve volley dwong hij Cech tot een fraaie ingreep: de doelman werkte de bal over de lat.

Alexis Sánchez trof vlak voor het rustsignaal de lat.

Namens Arsenal probeerden Francis Coquelin en Granit Xhaka het tevergeefs van afstand. Arsenal tikte de bal rond op de vijandelijke helft, maar de snelheid ontbrak om een opening te vinden in de solide Leicester-defensie. Op slag van rust waren de Londenaren desondanks dicht bij het openingsdoelpunt. Alexis Sánchez troefde zijn bewaker af en zijn kanonskogel spatte via de lat over het doel. Arsenal worstelde ook in de tweede helft met de regerend kampioen. De ploeg verkeerde niet in goede doen en wist weinig kansen te creëren.

Enkele minuten voor tijd werden the Gunners gered door een eigen doelpunt. Nacho Monreal veroverde de bal op de rand van het strafschopgebied en beproefde zijn geluk met een schot. De bal veranderde via Huth aanzienlijk van richting en doelman Kasper Schmeichel was kansloos. Voor Arsenal was het de tweede zege op rij. De laatste keer dat de ploeg van Wenger twee opeenvolgende wedstrijden won in de Premier League, was op 22 januari. Voor de 29ste keer dit seizoen sloeg men toe in het laatste halfuur; geen enkele andere Premier League-club deed dat vaker.