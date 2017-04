Mascherano zorgt voor unicum in monsteroverwinning van Barcelona

Barcelona heeft woensdagavond weinig heel gelaten van Osasuna, dat degradatie niet meer lijkt te kunnen afwenden. Het team van Luis Enrique zegevierde drie dagen na de spectaculaire winst op Real Madrid met 7-1 over het bezoek uit Pamplona. Lionel Messi en André Gomes namen ieder twee doelpunten voor hun rekening, terwijl Javier Mascherano vanaf elf meter zijn eerste Barcelona-treffer ooit maakte. Het is het zesde opeenvolgende seizoen met minimaal honderd LaLiga-goals.

Het team van Luis Enrique eiste in de eerste helft de bal op en liet deze niet meer los. Osasuna maakte desondanks een degelijke indruk, daar de ploeg weinig ruimte weggaf en compact verdedigde. Twee fouten stonden aan de basis van de ruststand van 2-0. In de twaalfde minuut verspeelde Fausto Tienza de bal aan Messi, die richting het doelgebied snelde en de bal over Salvatore Sirigu werkte; 1-0. Na een half uur spelen was het weer raak. Na een voorzet van Ivan Rakitic vanaf de rechterkant stond de defensie van Osasuna weliswaar goed, maar Gomes kon op de strafschopstip alleen afronden.

Vlak na rust verkleinde Osasuna de nadelige marge. Marc-André ter Stegen zette bij een vrije trap van Roberto Torres een stap naar links, op het moment dat de middenvelder het leer heerlijk in de andere hoek werkte: 2-1. Het antwoord van Barcelona mocht er zijn: de regerend landskampioen scoorde viermaal in tien minuten tijd. Na 57 minuten verscheen de 3-1 op het scorebord. Na een corner haalde Gerard Piqué de bal omlaag met de borst en zag hij hoe zijn schot op de paal belandde. De rebound viel voor de voeten van Gomes, die voor het eerst in zijn loopbaan tweemaal in één wedstrijd scoorde.

Vier minuten later mikte Messi de 4-1 in de uiterste hoek en was meteen zijn laatste actie. Luis Enrique verving de man van 503 goals in het tenue van Barcelona door Carlos Aleñá, met oog op de naderende stadsderby tegen Espanyol, onder begeleiding van een daverend applaus van het Camp Nou. Alcácer pikte eveneens een doelpunt mee, zijn vijfde van het seizoen en nummer 99 van Barcelona in deze voetbaljaargang: 5-1.

Mascherano had een productief aandeel in het doelpuntenfestijn, tot genoegen van alles en iedereen in het Camp Nou. De Argentijn faalde niet vanaf elf meter, na een charge op Denis Suárez, en scoorde zodoende voor het eerst in 309 duels. Het slotakkoord kwam op naam van Alcácer, die een uitstekende pass van Denis Suárez afrondde. Barcelona heeft nu drie punten meer dan Real Madrid, 78 om 75, maar de Madrilenen spelen vanavond nog tegen Deportivo la Coruña en moeten nog een inhaalwedstrijd tegen Celta de Vigo afwerken.