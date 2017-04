Wenger vreest: ‘Clubs met meer geld dan Arsenal volgen hem ook’

Arsène Wenger erkent de belangstelling van Arsenal voor Kylian Mbappé. De tienersensatie van AS Monaco lijkt echter overal heen te kunnen: onder meer Manchester City, Real Madrid, Manchester United en Barcelona werden al met Mbappé in verband gebracht. Ook Wenger is daarvan op de hoogte.

"Natuurlijk houden we hem in de gaten", geeft de oefenmeester woensdag toe in gesprek met het Franse SFR Sport. "Het zou hypocriet zijn, en een leugen, als we het tegendeel zouden beweren. Maar mogelijk behoort Mbappé al tot de categorie van spelers die worden gevolgd door clubs met meer financiële mogelijkheden dan wij."

Eerder op de woensdag meldde L'Équipe nog dat Monaco een prijskaartje van 130 miljoen euro om de nek van Mbappé heeft gehangen. De achttienjarige spits heeft een contract tot de zomer van 2019 bij de huidige koploper van de Ligue 1. Mbappé maakte dit seizoen 23 doelpunten in 37 officiële duels voor Monaco; in de laatste 10 wedstrijden maakte hij evenzoveel doelpunten.