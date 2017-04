Mourinho: ‘Het doet er niet toe of we prijzen pakken of niet’

Manchester United haakte dit seizoen al vroeg af in de Engelse titelrace, maar manager José Mourinho zegt hoe dan ook met een voldaan gevoel terug te kijken op zijn debuutjaar op Old Trafford. De Portugese coach won met the Red Devils de Community Shield en de EFL Cup en mag bovendien nog hopen op de eindzege in de Europa League en een eindklassering in de top vier van de Premier League.

"Het doet er niet toe of we prijzen pakken of niet. Ik heb altijd het gevoel gehad dat dit seizoen heel belangrijk is geweest voor mijzelf, de spelers en de club", tekent Sky Sports op uit de mond van Mourinho. "Dit seizoen zou de opmaat kunnen zijn naar een periode van vijf of zes seizoenen. Het kan het eerste jaar zijn van betere tijden die gaan komen."

Binnenkort wacht voor United het tweeluik in de halve finale van de Europa League met Celta de Vigo. Mourinho heeft zijn zinnen gezet op de eindzege in het Europese toernooi. "Mochten we erin slagen de Europa League te winnen, zodat we in augustus de Europese Super Cup mogen spelen tegen de winnaar van de Champions League, dan zou dat fantastisch zijn", aldus de flamboyante oefenmeester. United gaat donderdagavond in de competitie op bezoek bij Manchester City, dat momenteel vierde staat en een voorsprong heeft van één punt op de stadsgenoot.