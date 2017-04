‘Iedereen riep: ‘Rafa heeft geen ervaring daar, het gaat moeilijk worden’’

Rafael Benítez is trots op de prestatie van Newcastle United in de Championship. Maandagavond stelden the Magpies de tweede plaats veilig, waardoor een terugkeer naar de Premier League een feit is na één seizoen op het tweede niveau. "Het voelt heel goed", beaamde Benítez na afloop.

Newcastle wist 'van meet af aan' dat het moeilijk zou worden, geeft de Spanjaard aan. "Iedereen riep: 'Rafa heeft geen ervaring in de Championship, ze gaan het moeilijk krijgen. Ze hadden gelijk: het was erg zwaar, maar de toewijding en het harde werk van de spelers en de staf, samen met de steun van de fans, heeft een groot verschil gemaakt", stelt de 57-jarige oefenmeester, wiens contract doorloopt tot medio 2019. Toch weet hij niet zeker of hij meegaat naar de Premier League met Newcastle. "In voetbal weet je het nooit."

Volgens clublegende Alan Shearer moet het clubbestuur meewerken aan de transferwensen van Benítez. Newcastle moet geen genoegen nemen met een selectie die gedoemd is om tegen degradatie te vechten. "Ik denk dat hij blijft als je hem een transferbudget geeft. Het is van groot belang dat Newcastle hem weet te behouden. Hij zal ongetwijfeld versterking willen en daar is geld voor nodig. Je kunt niet stilstaan en alle gepromoveerde spelers de kans geven", adviseert Shearer in gesprek met de BBC.

"Je moet nieuwe spelers gaan kopen. Men weet dat de ploeg versterking nodig heeft als Newcastle wil bereiken wat het voor ogen zou moeten hebben: meedoen in het linkerrijtje van de Premier League. Het is nu de vraag wat Newcastle wil. Willen ze met de onderste vier meedoen in de strijd tegen degradatie, of willen ze er echt voor gaan? Ik heb wel een idee wat Rafa wil", aldus Shearer. Newcastle won maandagavond met 4-1 van Preston North End en eindigt minstens tweede. Koploper Brighton & Hove Albion heeft vier punten meer.