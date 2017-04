'Ik heb nog nooit zo'n goed voetballichaam gezien als dat van Zlatan'

Ander Herrera wil niets weten over het mogelijke einde van de carrière van Zlatan Ibrahimovic. Verscheidene Britse media speculeerden vorige week over een afwezigheid van negen tot twaalf maanden voor de aanvaller, die donderdag een ernstige knieblessure opliep tegen Anderlecht. Volgens zijn Manchester United-ploeggenoot gaat Ibrahimovic zich terugvechten.

De Zweed heeft zijn medespelers al laten weten dat het seizoen erop zit voor hem. "Het klopt dat hij de spelers gisteren (zondag, red,) heeft toegesproken op het trainingscomplex", beaamt Herrera in de Engelse pers. "Maar hij zei niet echt veel. Hij wenste ons veel succes met de rest van het seizoen. Hij heeft een geweldige mentaliteit en een fantastische lichaamsbouw. Ik heb nog nooit zo'n goed voetballichaam gezien. Ik ben er vrij zeker van dat hij terugkomt."

Zelf lijkt Ibrahimovic daar ook van uit te gaan. De clubtopscorer van Manchester United stelde via Instagram dat hij sterker zal terugkeren. "Ik heb tot dusver toch altijd al met één been gespeeld, dus het zou geen enkel probleem moeten zijn”, grapte Ibrahimovic. “Eén ding is in ieder geval duidelijk: ik bepaal wanneer het tijd is om te stoppen en niemand anders. Opgeven is geen optie. Tot snel." Naar verluidt kan de routinier een nieuw contract op Old Trafford echter vergeten.