Herstelde Van der Vaart klimt uit diep dal: ‘Het was een klotetijd’

Rafael van der Vaart kwam zondag als invaller voor het eerst sinds december vorig jaar weer in actie voor FC Midtjylland. De middenvelder kon een 3-1 nederlaag tegen FC Kopenhagen niet afwenden, maar kijkt desalniettemin met een voldaan gevoel terug op zijn rentree. Van der Vaart werd een kwartier voor tijd binnen de lijnen gebracht en stond met een vernuftige pass aan de basis van de eretreffer van Gustav Wikheim.

"Het was fantastisch om in dit kalenderjaar de eerste minuten te maken", wordt de 34-jarige spelmaker geciteerd door diverse Deense media. "Als ik me lekker voel en fit ben, dan kan ik nog steeds die magische passes geven. Maar het is afhankelijk van mijn lichaam. Nu voelt het goed. Het was dan ook goed te zien dat ik het nog kan. Hopelijk sta ik nu aan de vooravond van betere tijden."

Van der Vaart staat sinds afgelopen zomer op de loonlijst bij Midtjylland, maar speelde mede door veel blessureleed pas veertien wedstrijden dit seizoen. "Het was een klotetijd", vervolgt de 109-voudig Oranje-international. "Je wil spelen en het team helpen, maar als je lichaam niet meewerkt dan is dat frustrerend", aldus Van der Vaart.