Viergever betwist lezing Bosz: ‘PSV deed iets anders dan verwacht’

Ajax verloor zondagmiddag met 1-0 bij PSV, amper drie dagen na het duel met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. Coach Peter Bosz stelde dat de herstelperiode tussen beide wedstrijden te kort was voor zijn ploeg, maar verdediger Nick Viergever spreekt tegen dat Ajax in Eindhoven ten onder ging aan de vermoeidheid.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Jürgen Locadia. In de tweede helft was Ajax de bovenliggende ploeg, maar wist het niet te scoren. "De bereidheid was er wel. Daar lag het niet aan. Natuurlijk voel je je benen en natuurlijk speelt vermoeidheid mee, maar dat wisten we van tevoren en ik denk dat het meer het tactische verhaal was", vertelt Viergever in gesprek met Ajax Life.

"PSV deed iets anders dan verwacht", vervolgt de verdediger, die door een blessure van Daley Sinkgraven als linksback speelde in Eindhoven. "Meestal kunnen we op zoiets wel anticiperen, maar nu niet. We stonden niet goed en kregen de druk er niet op. We moesten veel achter de bal aan. En als we dan aan de bal kwamen, stopten we met bewegen."