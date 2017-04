Ziyech: ‘Dat is voor mij ook een raadsel, ik train er wel gewoon op’

Hakim Ziyech scoorde in dienst van FC Twente regelmatig uit vrije trappen en hoopte dat bij zijn huidige werkgever Ajax ook weer te kunnen doen. Tot nu toe heeft de middenvelder het vizier bij standaardsituaties echter nog niet echt op scherp staan en daar baalt hij zelf ook van.

Ziyech kreeg in de met 1-0 verloren wedstrijd tegen PSV ook nog een mogelijkheid uit een vrije trap, maar slaagde er opnieuw niet in om het net te vinden: “Dat is voor mij ook een raadsel. Ik train er wel gewoon op. Op de trainingen gaan ze er wel gewoon in, maar in de wedstrijd is het toch gewoon anders. Ik maak mij er niet druk om. Ik blijf trainen en dan komt het vanzelf goed. Natuurlijk knaagt het, maar je moet het van je af zetten”, vertelde hij na de wedstrijd aan FOX Sports.

Ajax is door de nederlaag in Eindhoven nagenoeg kansloos voor de landstitel. In de Europa League wachten echter nog de halve finales tegen Olympique Lyon: “We hebben nog iets anders wat heel mooi is en op ons staat te wachten. Natuurlijk ben je teleurgesteld met zijn allen, maar we moeten gewoon door en met onze kop omhoog focussen op wat gaat komen.”