Woede bij PSV: ‘Dit zijn gestoorden, die een bewuste actie plegen’

PSV won zondag de topper tegen Ajax, maar na afloop van de wedstrijd ging het vooral over een incident op de tribune. Supporters staken een aantal rookpotten af, waardoor een deel van het Philips Stadion opging in dikke, zwarte rook. Algemeen directeur Toon Gebrands was maandag niet te spreken over de actie.

“Ik zat zelf op de tribune toen ik veel rook zag. Ik dacht in eerste instantie aan brand, iets wat ik bij AZ ook een keer heb meegemaakt. Dat is het ergste wat je kan overkomen, want de veiligheid van de mensen komt dan in het geding”, vertelt hij in gesprek met PSV TV. Vijftien mensen moesten worden behandeld door de EHBO: “Dit kun je geen supporters noemen. Dit zijn gestoorden, die een bewuste actie plegen. Eén hebben we te pakken, de ander wordt vandaag opgespoord. We gaan de boete op hen verhalen. Dit accepteren we niet. We pakken het op de hardst mogelijke manier aan.”

Floris Schoots was aanwezig in het vak waar de rookpotten werden afgestoken: “Dit was absoluut heftig. Ik heb denk ik dertig seconden niet kunnen ademen. Op een gegeven moment zat ik er vol in. Je zag dat iedereen wegdook achter de jas, maar dat was eigenlijk wel lastig”, vertelt de fan bij de NOS. “Het was geen goed voetbal gisteren, maar wel een mooie pot. Het is dan jammer dat dit erbovenop komt te liggen. Ik vond het zeker niet fijn, maar ik wist wel dat het weg zou trekken.”