Ajax krijgt nu tien dagen rust: ‘Het is natuurlijk wel een beetje gek’

Drie dagen na de slijtageslag in Gelsenkirchen wachtte voor Ajax alweer het bezoek aan PSV. In Eindhoven gingen de Amsterdammers met 1-0 onderuit, waardoor het kampioenschap momenteel uit zicht lijkt verdwenen. Na deze drukke week heeft de ploeg van trainer Peter Bosz een rustperiode van tien dagen, iets waar Lasse Schöne zijn vraagtekens bij plaatst.

“Ik denk dat het vooral in de eerste helft zichtbaar was. Je moet dit niet als excuus gebruiken”, zegt Schöne in gesprek met De Telegraaf. Voor Ajax wacht nu pas volgende week woensdag een wedstrijd, als Olympique Lyon naar de Amsterdam ArenA komt. “Maar het is natuurlijk wel gek dat je nu tien dagen geen wedstrijd hebt, terwijl we net in vier dagen twee topwedstrijden hebben gehad.”

De nederlaag in Eindhoven was voor de Deense middenvelder een bittere pil. “Het is een anticlimax. Donderdag was het halleluja en nu was het heel stil in de kleedkamer. Dat is logisch. We willen het liefst tot het einde meedoen op alle fronten. Dit doet wel even pijn”, stelt Schöne. “We wilden de drie punten pakken en de druk houden op Feyenoord. Officieel is het niet beslist, maar het ziet er nu wel heel moeilijk uit. Dit is een heel lastige opgave.”