Stekelenburg terug in de basis: ‘Hij was mijn eerste doelman en deed het goed’

In de wedstrijd tegen West Ham United kreeg Maarten Stekelenburg bij Everton voor het eerst in zeventien wedstrijden weer een basisplaats. Concurrent Joel Robles presteerde niet naar behoren en werd daarom door Ronald Koeman gepasseerd. In het London Stadium hield de Nederlandse sluitpost de nul.

“Ja, ik heb Robles gepasseerd. Het is altijd lastig om zulke knopen door te hakken, maar ik moest dit doen”, zegt Koeman tegenover de Liverpool Echo. “Ik ben het seizoen begonnen met Maarten. Hij was mijn eerste doelman en deed het goed. Toen raakte hij geblesseerde, duurde die blessure langer dan ik had verwacht en was de ploeg goed in vorm.”

“Joel heeft het in de tussentijd goed gedaan. De laatste weken ben ik niet tevreden over zijn niveau, dus het was tijd voor iets anders”, stelt de manager van the Toffees. Overigens zou Koeman komende zomer een nieuwe doelman naar Goodison Park willen halen. Onder meer Joe Hart en Jordan Pickford worden in verband gebracht met een overgang naar Everton.