VIDEO - Depay kan Lyon ondanks assist niet voor nederlaag behoeden

Olympique Lyon heeft zondagavond in eigen huis zijn meerdere moeten erkennen in koploper AS Monaco. De bezoekers kwamen dankzij doelpunten van Radamel Falcao en Kylian Mbappé op voorsprong en les Gones wisten niet verder terug te komen dan 1-2. Memphis Depay leverde met een corner wel de assist voor het doelpunt van Lucas Tousart.