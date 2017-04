Zlatan: ‘Ik heb altijd met één been gespeeld, dus dit is geen punt’

Zlatan Ibrahimovic raakte donderdag geblesseerd aan de knie en hoewel er nog geen exacte diagnose is gesteld, komt hij dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie. Diverse media stelden zelfs dat de aanvaller negen tot twaalf maanden moet toekijken en als gevolg daarvan mogelijk een punt achter zijn loopbaan zou kunnen zetten.

De 35-jarige Zweed is dat laatste echter niet van plan, zo schrijft hij op zijn Instagram-pagina: “Ik wil jullie ten eerste bedanken voor de steun en liefde die ik heb ontvangen. Het is geen geheim dat ik geblesseerd ben geraakt, dus ik zal een tijdje niet kunnen voetballen. Ik moet hier doorheen en zal sterker terugkomen”, schrijft Ibrahimovic.

“Ik heb tot dusver toch altijd al met één been gespeeld, dus het zou geen enkel probleem moeten zijn”, grapt de spits. “Eén ding is in ieder geval duidelijk: ik bepaal wanneer het tijd is om te stoppen en niemand anders. Opgeven is geen optie. Tot snel”, besluit Ibrahimovic.