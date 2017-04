Moreno: ‘Ik hou enorm van de manier waarop Ajax speelt dit seizoen’

PSV won zondagmiddag met 1-0 van Ajax in eigen huis en houdt een klein beetje hoop op de tweede plaats en een plek in de voorronde van de Champions League. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse sprak na afloop met Héctor Moreno en Steven Bergwijn die vanzelfsprekend tevreden waren over het resultaat.