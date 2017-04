Mertens en Milik redden een punt voor Napoli tegen Sassuolo

Napoli heeft zondagmiddag niet kunnen winnen op bezoek bij Sassuolo. De ploeg van trainer Maurizio Sarri kwam via Dries Mertens nog wel op voorsprong, maar met nog tien minuten op de klok keken de bezoekers tegen een 2-1 achterstand aan. Invaller Arek Milik bezorgde de nummer drie van de Serie A vlak voor tijd uiteindelijk een punt.

Alle doelpunten vielen na rust. Het was Mertens die de score opende na 52 minuten spelen. Hij kopte raak uit een perfecte voorzet van José Callejón. Het was alweer het 22ste competitiedoelpunt van de Belgisch international dit seizoen. Lang wist Napoli de voorsprong niet vast te houden. Domenico Berardi profiteerde na een uur spelen optimaal van een misser van Marek Hamsik. De Slowaak zette Berardi met een kopbal vrij voor Pepe Reina: 1-1.

Toen Luca Mazzitelli tien minuten voor tijd de 2-1 maakte op aangeven van Antonio Ragusa leek Sassuolo de drie punten in eigen huis te gaan houden. Sarri greep direct in en bracht Milik. Een gouden zet, want drie minuten later prikte de ex-Ajacied de 2-2 binnen. Vanuit een hoekschop kwam de bal voor zijn voeten terecht en schoot hij van dichtbij raak.