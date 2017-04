Jörgensen reëel: ‘Ik denk niet dat Ajax nog punten gaat verspelen’

Voor Feyenoord staat zondag de lastige uitwedstrijd tegen Vitesse op het programma. Eerder dit seizoen verloren de Rotterdammers in het bekertoernooi met 2-0 in Gelredome. Volgens topschutter Nicolai Jörgensen hebben de Rotterdammers geleerd van die wedstrijd.

“We waren niet scherp genoeg in de duels en lieten Vitesse voetballen. Dat zal nu anders moeten. En het zal ook anders zijn, want wij hebben geleerd van dat duel”, zegt de Deense spits tegenover de NOS. Voor Vitesse staat volgende week de bekerfinale op het programma, maar Jörgensen denkt niet dat de Arnhemmers zich in zullen houden. “Ze zullen er alles aan doen om ons te verslaan. We zullen nog drie keer moeten winnen, want ik denk niet dat Ajax nog punten gaat verspelen.”

Volgens Jörgensen zal Ajax geen hinder ondervinden van de 120 minuten die het afgelopen donderdag in Gelsenkirchen moest spelen. “Ik ben niet echt bezig met Ajax. Ze hebben een brede selectie met veel spelers. Ook als er een paar spelers moe zijn, staat er nog een goed team”, aldus Jörgensen, die nog altijd topscorer van de Eredivisie is. Al komt de concurrentie wel dichtbij de afgelopen weken. “Ik lag er drie wedstrijden uit, dat hielp niet mee. Het is geen ramp als ik het niet word, maar het zou wel leuk zijn. De jongen die achter me staat (Ricky van Wolfswinkel, red.), speelt zondag niet. Dus als ik scoor, zou dat mooi zijn.”