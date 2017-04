Koeman: ‘Ik ben niet onder de indruk, ze gaan niet in de top-4 eindigen’

Manchester United wil Romelu Lukaku wegkapen bij Everton. Met een zomers bod van 71 miljoen euro gaan the Red Devils volgens de Daily Mirror testen hoe graag Ronald Koeman de Belgische spits in huis wil houden. De Nederlandse manager is dit seizoen echter niet onder de indruk van Manchester United.

“Ik zie Manchester United niet bij de eerste vier eindigen, nu het seizoen van Zlatan Ibrahimovic voorbij lijkt te zijn. Ik ben ook niet onder de indruk van hun manier van spelen”, zegt Koeman in gesprek met de Engelse pers. “Ze hebben problemen om wedstrijden te beslissen. Met Everton hebben we twee keer gelijkgespeeld tegen Manchester United, maar er zat twee keer meer in dan een remise. Ze kunnen de Europa League nog winnen, maar dat is wel iets heel anders dan de Champions League.”

“Het feit dat Manchester United het moeilijk had met een team als Anderlecht, zegt genoeg over het seizoen dat ze doormaken”, vervolgt de manager van the Toffees. “Everton heeft nu de middelen om iedere speler in huis te houden, inclusief Lukaku, die nog een contract voor twee seizoenen heeft. Ik praat iedere week met de nieuwe eigenaren. We willen met deze club een stap naar een hoger niveau zetten.”

“Er is hier veel mogelijk en we willen de beste spelers halen, spelers die ons helpen om de Champions League te halen. Volgend seizoen moeten we hoe dan ook een bredere selectie hebben als we Europa in gaan. Maar onze beste spelers in huis houden heeft mijn prioriteit. We doen alles om die spelers hier te houden. Ik ben ook speler geweest, ik weet wat het is om als speler grote ambities te hebben. Als we echt willen, kunnen we spelers aan hun contract houden. Maar zo’n beslissing zal gemaakt worden door het bestuur.”