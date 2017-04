‘Het is mogelijk dat een club hem zeven miljoen euro biedt, vijf jaar lang'

Dankzij 25 doelpunten in de Serie A heeft Andrea Belotti zich in de kijker gespeeld bij de nodige Europese topclubs. Onder meer Chelsea, Arsenal, Napoli en Manchester United zouden de spits komende zomer binnen willen hengelen. Torino-trainer Sinisa Mihajlovic hoopt echter dat Belotti in Italië blijft, maar begrijpt dat het niet vanzelfsprekend is dat hij volgend seizoen nog in Turijn speelt.

“We hopen allemaal dat il Gallo blijft, maar vroeg of laat komen er grote aanbiedingen binnen. In die gevallen is het moeilijk om zulke aanbiedingen naast je neer te leggen. Het is mogelijk dat een club hem zeven miljoen euro per jaar biedt, vijf jaar lang. Dat is een salaris van 35 miljoen euro”, zegt Mihajlovic op een persconferentie. Belotti tekende onlangs een nieuw contract bij Torino tot 2021, waarin een afkoopsom van honderd miljoen euro is opgenomen.

“Zou het goed zijn om zulke bedragen af te wijzen en bij Torino te blijven? Het is geen gemakkelijke situatie”, vervolgt de oefenmeester van Torino. “Ik heb een miljoenenaanbod uit China afgeslagen en daar heb ik een week slecht van geslapen. Maar ik heb nog vijftien tot twintig jaar als trainer, dus kan er altijd later nog naartoe gaan. De carrière van een speler is vaak korter."