KNVB sprak ‘hartstikke serieus’ met Maaskant: ‘Ze kozen voor een volleyballer’

Robert Maaskant werd vorige maand door Go Ahead Eagles vastgelegd tot het einde van dit seizoen teneinde de club te behoeden voor degradatie. De flamboyante oefenmeester was echter ook lang in beeld bij de KNVB als prestatie- en innovatiemanager, zo bevestigt hij vrijdag.

"Ik heb het nog niet eerder verteld, maar heb vier gesprekken gevoerd met Hans van Breukelen (technisch directeur, red.)", vertelt Maaskant in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het was hartstikke serieus. Er waren nog twee kandidaten voor die functie: Peter Blangé en ik en uiteindelijk hebben ze voor een volleyballer gekozen. Daar was ik heel teleurgesteld over."

De 'kroonprins van het trainersgilde', zoals Maaskant voorheen werd genoemd, verklapte in januari al dat hij in beeld was bij de voetbalbond. "Die functie leek me interessant omdat ik me altijd al heb beziggehouden met zaken als mentale training, analyses, voeding, fysieke gesteldheid. Ik was dan ook teleurgesteld dat ik het niet werd", zei hij in De Limburger.