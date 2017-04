‘De rijke internationale subtop komt in de zomer beslist shoppen bij Ajax’

Ajax boekte de voorbije weken winst op het gebied van imago, uitstraling, prestaties en spelerswaarde nationaal en internationaal, zo stelt Valentijn Driessen. Het team van Peter Bosz is weer helemaal terug in de titelstrijd en staat in de halve finales van de Europa League. "Het nadeel is dat de rijke internationale subtop ongetwijfeld komt shoppen komende zomer", zo stelt de chef voetbal van De Telegraaf.

Driessen maakt vrijdag in zijn column in het dagblad duidelijk dat Ajax vooral op commercieel gebied indrukwekkend bezig is, met verbeterde sponsorcontracten en nieuwe commerciële partners. "Intussen zet Ajax de vaderlandse concurrentie op commercieel gebied op een duizelingwekkende miljoenenachterstand. Na Ziggo en Adidas vindt ABN AMRO de jeugd-, vrouwen- en zaterdagafdeling op Sportpark De Toekomst zo interessant dat ze er jaarlijks drie miljoen euro(!) voor uittrekt, een bedrag dat meer dan de helft is van de hoofdsponsorbedragen bij PSV en Feyenoord."

De commerciële groei houdt verband met de Amsterdam ArenA als onderkomen, zo geeft Driessen te kennen. "Daarom doen de Rotterdamse stuiptrekkingen deze week om de financiële groei van Feyenoord te bagatelliseren bij realisatie van Feyenoord City stupide aan." De journalist wijst erop dat het nieuwe en moderne onderkomen van groot belang is voor de toekomst van Feyenoord. "Dan hoeft de club na een eventueel landskampioenschap in mei niet opnieuw achttien jaar te wachten voor een nieuw bezoek aan de Coolsingel."