Klaassen kan wel huilen: ‘Zo bizar, ik weet het nu allemaal even niet’

Davy Klaassen kan zijn geluk niet op. Ajax verloor donderdagavond weliswaar van Schalke 04, maar bereikte na een sensationele verlenging toch de halve finale van de Europa League. Ajax kwam van een 3-0 achterstand tot 3-2, ondanks een rode kaart voor Joël Veltman. "Ik kan wel huilen, zo blij ben ik."

"Ja, dit kun je wel uit de dood opstaan noemen", beaamt de opgetogen aanvoerder bij RTL 7. "Na de 3-0 werd het wel lastig met tien man. In de rust van de verlenging zeiden we tegen elkaar: 'We proberen het nog vijf minuten zo, dan alles of niets.' Nick (Viergever, red.) maakt zo'n goal, maar kon niet meer lopen."

Bij rust stond het 0-0 en was er niets aan de hand voor Ajax. Vlak na de onderbreking kwam Schalke echter razendsnel op 2-0 door doelpunten van Leon Goretzka en Daniel Caligiuri. "Dat was wel klote. Ik weet nu allemaal even niet. Het is zo bizar, iedereen die een bal schoot, kreeg kramp. Het was allemaal niet normaal. Wie de tegenstander is in de halve finales zien we vrijdag wel."