Cocu volgt voorbeeld van Bosz niet: ‘Dat kun je hem wel verwijten’

PSV heeft de selectie de afgelopen jaren onvoldoende vernieuwd. Dat is althans de conclusie van voormalig hockeycoach Marc Lammers, die 'een paar keer per jaar' met Cocu om en diens technische staf om de tafel gaat om ideeën te delen. PSV speelt al enkele seizoenen met nagenoeg dezelfde spelers en dat is volgens Lammers een slechte zaak.

Lammers, een goede bekende van Peter Bosz, trekt de vergelijking tussen Ajax en PSV. Nieuwe spelers als Davinson Sánchez, Kasper Dolberg en Hakim Ziyech bleken aanwinsten voor de Amsterdammers. "En daar kwamen later in het seizoen nog jongens als Justin Kluivert en David Neres bij. Weet je wat Sir Alex Ferguson ooit tegen me zei? ‘Ever change a winning team’. Als hij merkte dat spelers gemakzuchtig werden, konden ze vertrekken."

David Beckham, Jaap Stam en Ruud van Nistelrooij kunnen daarover meepraten. Bij PSV zijn niet alle spelers meer hongerig, merkt Lammers op in gesprek met Metro. "PSV wilde ook van bepaalde spelers af, maar dat lukte niet. Dat kun je Phillip trouwens niet verwijten, daar is iedereen in de organisatie verantwoordelijkheid voor. Sommige spelers had je misschien voor minder moeten verkopen. Dan maak je maar verlies."

"Wat je Phillip wel kunt verwijten is dat hij, in tegenstelling tot Peter, meer de jeugd een kans had moeten geven. De opleidingen van Ajax en PSV zijn nagenoeg van hetzelfde niveau. Waarom niet Sam Lammers erin gooien als Luuk de Jong uit vorm is?”, vraagt Lammers zich af. Zondag nemen PSV en Ajax het in Eindhoven tegen elkaar op in de Eredivisie.