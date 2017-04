Tottenham-captain laat toekomst van Pochettino afhangen: ‘Dat is de waarheid’

Hugo Lloris staat sinds de zomer van 2012 tussen de palen bij Tottenham Hotspur en verlengde in de tussentijd tweemaal zijn contract met de Londense club. De dertigjarige doelman erkent dat de aanwezigheid van manager Mauricio Pochettino niet los kan worden gezien van zijn eigen toekomst bij the Spurs.

Pochettino neemt sinds 2014 de honneurs waar op White Hart Lane en moest sindsdien meermaals vrezen voor een vertrek van Lloris. Laatstgenoemde bleef Tottenham tot op heden echter trouw. "De voornaamste reden daarvoor is Mauricio Pochettino. Dat is de waarheid en dat kan ik ook niet onder stoelen of banken steken", zegt Lloris in gesprek met ESPN. "Het betekent dat ik veel respect heb voor hem."

"We onderhouden een geweldige relatie en als je dat hebt, dan is het niet gemakkelijk om zoiets opnieuw te vinden in je carrière", vervolgt de aanvoerder van Tottenham, die nog tot de zomer van 2022 vastligt in Noord-Londen. Lloris weigert een transfer echter helemaal uit te sluiten. "In voetbal is alles mogelijk. Het enige wat ik op dit moment weet, is dat ik geniet van mijn periode bij Tottenham en dan met name de periode onder Pochettino. Ik geloof dat de club met hem aan het roer het niveau kan bereiken wat men nastreeft."