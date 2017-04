‘Duitsland loopt toch nog achter op Nederland qua opleiding, zeiden ze’

Youri Mulder speelde tussen 1993 en 2002 in het shirt van Schalke 04. Zijn oude club moet donderdagavond alles op alles zetten om de halve finale van de Europa League te halen, na de 2-0 nederlaag in Amsterdam tegen Ajax. Volgens Mulder wordt het lastig voor de Amsterdammers in Gelsenkirchen, maar gaan ze het wel halen.

Volgens de oud-speler van die Köningsblauen speelde Schalke vorige week te voorzichtig. “Ze hebben echt een vroege goal nodig, dan gaat het los. Ajax moet uitkijken dat het geen vechtwedstrijd wordt”, zegt Mulder in gesprek met NUsport. “De omstandigheden zijn anders, maar Ajax moet gewoon spelen zoals ze vorige week deden. Toen zaten ze er bij balverlies bovenop en creëerden ze in balbezit veel één-tegen-één-situaties. Het wordt heel moeilijk, maar Ajax gaat het halen.”

De prestatie van het jonge Ajax in de heenwedstrijd maakte indruk in Duitsland. “In Duitsland zijn ze echt geschrokken, ze dachten dat ze op de goede weg waren. Na de wedstrijd heb ik veel berichten gekregen van mensen die onder de indruk waren van Ajax. Duitsland loopt toch nog achter op Nederland qua opleiding, zeiden ze”, stelt de analist, die een basisplaats in zou ruimen voor Bertrand Traoré. “Hij maakt een heel goede indruk de afgelopen weken. Hij draaide de verdedigers van Schalke helemaal dol. Ik zou Traoré in deze vorm altijd opstellen.”