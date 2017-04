Mbappé breekt CL-record: ‘Het is een ongelofelijk seizoen tot nu toe’

Zijn doelpunt in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund betekende alweer de vijfde van Kylian Mbappé in de Champions League dit seizoen. Daarmee werd hij de jongste speler in de geschiedenis van het kampioenenbal die vijf treffers achter zijn naam heeft staan. Dankzij een 3-1 overwinning op Borussia Dortmund bereikte de achttienjarige aanvaller met AS Monaco de halve finale.

“Van de vijf doelpunten die ik in de Champions League heb gemaakt, was de tweede in Dortmund mijn favoriet”, zegt Mbappé tegenover de Franse pers. “Het is een ongelofelijk seizoen tot nu toe. We zijn gewoon een stel vrienden, die het leuk hebben op het veld. Alles gaat perfect en we hopen dat we het door kunnen zetten. We proberen de druk niet door te laten dringen en spelen zoals we altijd doen. We spelen aanvallend voetbal en dat werkt kennelijk goed, want het heeft ons in de halve finale van de Champions League gebracht.”

“De Champions League is lastig, want je moet altijd geconcentreerd blijven”, vervolgt de sensatie van AS Monaco. “Als we niet hadden gedacht dat we het konden, hadden we het ook niet gehaald. In delen van de wedstrijd waren we eigenlijk te passief. Maar soms moet je dat ook zijn tegen grote teams en het resultaat was uiteindelijk goed. Het maakt me nu niet uit wie we loten. Er zitten nu alleen nog maar grote clubs in, we willen niemand ontlopen.”