Ajax hoopt donderdagavond de halve finale van de Europa League te bereiken. Tegen Schalke 04 verschijnt de Eredivisionist met een 2-0 voorsprong aan de aftrap. De nummer elf van de Bundesliga staat voor een lastige opgave en zal er alles aan doen om de achterstand weg te werken. Aan Nick Viergever en zijn ploeggenoten de taak om dat te voorkomen. De basisklant waarschuwt in gesprek met Ajax Life voor de valkuilen in Gelsenkirchen.

“Gemakzucht, denken dat we er al zijn en slap de wedstrijd ingaan”, somt de mandekker de gevaren voor Ajax op. “Schalke zet ongetwijfeld alles op alles in de hoop om snel te scoren. Wij mogen ons niet laten afbluffen door de passie die ze in de wedstrijd stoppen. We moeten persoonlijke duels winnen en de bal laten gaan.”

Viergever benadrukt dat het team van trainer Peter Bosz niet moet vergeten dat Ajax aan de start verschijnt met een 2-0 voorsprong. “We moeten niet als een kip zonder kop vooruit rennen. We gaan echter wel naar Duitsland om te winnen, om een doelpunt te maken. We moeten net zo agressief zijn als vorige keer.”

Ajax speelde Schalke vorige week in de Amsterdam ArenA van het kastje naar de muur en liet de Duitse club geen moment in de wedstrijd komen. Viergever hoopt dat hij en zijn ploeggenoten donderdagavond hetzelfde kunnen opbrengen, al verwacht hij wel een ander Schalke. “Schalke gaat het anders aanpakken, misschien gelijk met Huntelaar erbij", aldus Viergever, die door een blessure van Daley Sinkgraven waarschijnlijk op de linksbackpositie start. “Of lange ballen, dat werkte donderdag nog het beste. Wij moeten gewoon de duels aangaan en vanuit daar gaan voetballen. Schalke zal ook wel bang zijn, ze hebben ook gezien dat wij aardig kunnen voetballen en snelheid voorin hebben.”