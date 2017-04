Huntelaar: ‘Dat wordt wel iets om even bij stil te staan, ja’

Klaas-Jan Huntelaar is bezig aan zijn laatste maanden bij Schalke 04, want de aanvaller beschikt over een aflopend contract. De 33-jarige Huntelaar gaat die Königsblauen waarschijnlijk missen, zo voorspelt hij al in het Algemeen Dagblad.

“De club is zeven jaar een groot onderdeel geweest van mijn carrière, van mijn leven ook. Je stopt er elke dag zo veel in als je kunt. Dat wordt wel iets om even bij stil te staan, ja. Het zal wennen zijn hier niet meer elke dag te zijn”, aldus Huntelaar, die tot dusverre 235 officiële wedstrijden voor Schalke speelde. Daarin maakte hij 125 doelpunten.

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Huntelaar ligt, maar hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Amsterdam. Directeur spelerszaken Marc Overmars bevestigde onlangs nog dat de 76-voudig international van het Nederlands elftal in beeld is: “Ik denk dat het altijd een interessante optie blijft voor Ajax”, zei hij bij FOX Sports.

“Ik denk dat Klaas-Jan superfit is en dat hij ook over een bepaalde drive beschikt, waardoor hij altijd presteert. Hij mag nu dan wat ouder zijn, ik denk dat hij nog steeds van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Ajax”, klonk het. Mocht Huntelaar inderdaad naar Ajax gaan, dan speelt hij donderdagavond tegen zijn toekomstige werkgever. “Het publiek zal altijd achter ons staan”, weet Huntelaar.